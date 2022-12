Reggio Live Xmas – Karima sul palco di piazza Italia: “Sbalordita dalla bellezza dei Bronzi”

La cantante italo-algerina, accompagnata dal Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, non si è lasciata sfuggire l’occasione di far visita ai Bronzi al Museo Archeologico. In serata la splendida esibizione sul palco di piazza Italia. Si replica già stasera con “I Neri per caso”

Una splendida performance artistica ha segnato la prima uscita del Reggio Live Xmas, il festival a ingresso libero e gratuito promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, in occasione delle festività natalizie nella Città dello Stretto.

Sul palco della prima delle sei serate in programma, nella splendida cornice di Piazza Italia, proprio al centro tra i palazzi istituzionali cittadini, l’esibizione di Karima, cantante italo-algerina che ha appena pubblicato l’album “Karima Xmas”, un viaggio nel repertorio natalizio mondiale tra jazz, soul e gospel. Accompagnata da Piero Frassi al pianoforte e Stefano “Cocco” Cantini al sax, Karima ha interpretato una serie di successi, tra cui Close to You, I Say a Little Prayer, That’s What Friends Are For di Burt Bacharach e Dionne Warwick, Can’t Help It Lately di Steve Wonder e altre hit internazionali, celebri canzoni natalizie statunitensi come Santa Claus Is Coming.

Su invito della Città Metropolitana e grazie alla disponibilità del promoter Ruggero Pegna, anche Karima non si è lasciata sfuggire l’occasione di far visita ai Bronzi di Riace nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un omaggio che si inserisce nell’attività promozionale attivata da Palazzo Alvaro per le celebrazioni del 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Reggio Calabria è una città bellissima, il suo Lungomare, l’Arena, e poi solo vedere il mare mi si apre il cuore. E poi le meraviglie dei Bronzi di Riace sono qualcosa di spettacolare. Ne avevo tanto sentito parlare ma non li avevo mai visti, se non nelle foto o nei libri di storia. Mi sono fermata ad ammirarli ed apprezzare la loro bellezza, meravigliata del fatto che migliaia di anni fa esistevano artisti cosi bravi e precisi. Ogni volta che vedo qualcosa del genere rimango sbalordita” ha detto la cantante, accompagnata nell’occasione dal Consigliere delegato alla Cultura della Metrocity Filippo Quartuccio che ha fatto gli onori di casa, introducendo Karima alle bellezze del MarRC.

“Siamo felici di poter dare il via a questo festival con la visita e l’esibizione di una brava artista come Karima – ha affermato il Delegato – già la prima sera ha segnato un ottimo successo, adesso proseguiamo secondo il programma fissato, con un nuovo appuntamento all’insegna della buona musica, associando a questi eventi culturali anche la promozione delle nostre bellezze cittadine”.

Il Reggio Live Xmas prosegue già stasera. A partire dalle ore 19:00 sullo stesso palcoscenico di Piazza Italia, sarà la volta degli originali Neri Per Caso, il maggiore gruppo italiano specializzato nel canto a cappella, capace di fondere le voci sullo stile di grandi formazioni come gli statunitensi Manhattan Transfer oppure gli israeliani The Voca People. Vincitori del “Sanremo ‘95” tra le Nuove Proposte con il brano “Le ragazze”, hanno ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui quello per il “Miglior disco a cappella europeo” della Contemporary A Cappella Recording Awards statunitense. Molti anche i duetti con altri big della canzone, da Renato Zero in “Alt” a Karima con “Donne”, dai Pooh con “Piccola Katy” a Jovanotti con “I love you baby”. Oltre ai successi che li hanno resi celebri, eseguiranno anche loro alcune delle più note carols natalizie mondiali contenute nell’ “EP Christmas” appena pubblicato, come: Jingle Bells, Oh, Happy Day, White Christmas, Happy Xmas di John Lennon & Yoko Ono, We Wish You A Merry Christmas e God Rest You Merry Gentlemen, ecc.