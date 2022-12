Reggio Calabria – Tutto pronto per il Villaggio di Babbo Natale (FOTO)

Il Villaggio di Babbo Natale, sarà suddiviso in diverse stanze tematiche in cui i bambini, guidati dagli elfi, intraprenderanno il percorso verso la Casa di Babbo Natale. Il percorso prevede l’ingresso nelle seguenti stanze: L’UFFICIO POSTALE, IL LABORATORIO DEGLI ELFI, IL LUNA PARK DELLE RENNE, LA CUCINA DI MAMMA NATALE, LA SALA DA PRANZO, IL SOGGIORNO, LA STANZA DELLE STORIE E LA CAMERA DA LETTO DI BABBO NATALE; Naturalmente non mancheranno l’Abete, la Slitta e le Renne, ed il grande Babbo Natale. Il Villaggio di Babbo Natale quest’anno rafforza il nostro spirito scegliendo di sostenere il progetto Corredino Sospeso dell’APS Pandora , cui andrà parte del ricavato del biglietto di ingresso al fine di sostenere nuove vite mediante l’acquisto di pannolini, prodotti di igiene e quanto si renda necessario.

Inoltre si potrà anche aderire a “Dona un giocattolo”, iniziativa in collaborazione con Corredino Sospeso portando dei giochi e dei libri adatti a bimbi da 0 a 10 anni, corredati da carta regalo nuova (possibilmente di carta o in carta kraft). I giochi dovranno essere usati in ottime condizioni o nuovi in legno o materiali riciclati e i libri non scolastici. Eventuali donazioni non rispettanti le caratteristiche su indicate non verranno accettate dal personale della ludoteca o dalle volontarie in servizio.

Babbo Natale aspetta tutti il 22, 23 e 25 Dicembre alle ore 18:00 ed il 24 Dicembre alle ore 10.00 presso la sede della ludoteca Space Party in Via Caserma Traversa Privata, 3 a Reggio Calabria (dietro Consiglio Regionale e di lato alla scuola Marconi).

L’ingresso è su prenotazione.