Reggio Calabria – Presentazione del libro “La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali: modelli culturali e strategie di intervento”

“La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali: modelli culturali e strategie di intervento” è il titolo del volume collettaneo a cura di Luigia Barone e Lucia Lipari, edito da Maggioli, che verrà presentato martedì 6 dicembre p.v., presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, alle ore 17:00.

Il volume, il primo di una collana tematica, offre un’analisi sulla violenza di genere, condotta da giuristi e professionisti che operano nell’ambito psico-sociale all’interno delle Istituzioni e di enti del privato e del sociale. Il testo, introdotto da una presentazione dell’onorevole Lucia Annibali, presenta una lettura dei divari di genere nei bilanci delle politiche pubbliche e un approfondimento delle principali leggi dedicate al contrasto e alla prevenzione della violenza a livello nazionale ed internazionale, anche alla luce di prospettive di riforma e di obiettivi strategici quali l’agenda ONU 2030. Lo studio condotto nell’ambito del volume si pone l’obiettivo di esaminare gli organi, le funzioni e gli attori della giustizia in Italia, in sinergia con il lavoro delle case rifugio e dei centri antiviolenza, secondo un approccio tecnico ed esperienziale, che ne costituisce un valore aggiunto. Il volume ribadisce, infine, l’importanza dell’affermazione di modelli culturali e strategie di intervento, finalizzate a garantire pari opportunità, affinché si verifichi sia l’attuazione delle policy di genere che l’inversione di tendenza dei modelli evolutivi.

Alla presentazione parteciperà il direttore de “L’Espresso”, Lirio Abbate. Ci saranno i saluti istituzionali del: Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace; Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani; Questore di Reggio Calabria Bruno Megale; Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri; Presidente della ONLUS ”Piccola Opera Papa Giovanni”, Pietro Siclari; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto di Palma; Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Infantino.

Sono previsti i seguenti relatori: Lucia Lipari, Avvocato della Piccola Opera e curatrice del volume; Luigia Barone, giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e curatrice del volume; Luciano Squillaci, avvocato portavoce del Forum del Terzo Settore; Natascia Sarra, avvocato penalista foro di Reggio Calabria; Carlo Talarico, Giudice Onorario Tribunale dei Minorenni di Catanzaro; Francesca Mallamaci, Responsabile Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “A. Morabito”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Piccola Opera Papa Giovanni ONLUS e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.