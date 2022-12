Reggio Calabria – Concluso il corso sul gioco d’azzardo organizzato dall’Ordine dei medici

Come conseguenza di ciò si può anche arrivare a mettere a repentaglio i propri valori familiari”. “L’argomento – continua Zema – per essere svolto nei minimi particolari, ha richiesto sei giornate in cui molti psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Reggio hanno potuto relazionare confrontandosi con numerosi medici del territorio reggino. Si è chiarito appunto che la dipendenza può svolgersi sia in presenza delle cosiddette macchinette che con modalità online, cioè anche da soli davanti al computer. Questo è successo durante il periodo di chiusura dovuta al virus covid-19 arrivando fino ad una recrudescenza di tale abitudine che può essere considerata uguale alla dipendenza dalla droga. Si è detto che il tutto potrebbe anche iniziare dall’innocuo gioco sociale per arrivare fino a possibili implicazioni giuridiche”.

“Queste modalità, ai tempi d’oggi – chiarisce il dottore Zema – potrebbero iniziare già dalla più tenera età con i comportamenti più devianti ed apparentemente più ingenui che, in epoca internet, si instaurano quando per convincere il bambino a mangiare, i genitori fanno scorrere dal proprio cellulare sempre le stesse immagini e gli stessi suoni . In effetti già questa potrebbe rappresentare una prima dipendenza per uscire dalla quale sarà sempre più difficile e che potrebbe anche rappresentare un preludio per un futuro atteggiamento di dipendenza. Ultimo atto dell’evento – informa il dottore Antonino Zema – è il coinvolgimento dei medici e psicologi delle famiglie e delle scuole per iniziare a trattare l’argomento anche nelle scuole dell’infanzia”