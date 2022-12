Ponte si. Ponte no. Ponte già.

di Raffaele Mortelliti – Tre chilometri. Poco più di tre chilometri. Acqua e correnti separano due città uguali. Nell’anima e nel corpo. Due città che sono una. Sarebbero una. Avrebbero dovuto essere una. A rapida memoria sul pianeta trovare altre due città che si guardano così da vicino non è esercizio semplice. Lo stretto è una singolarità. Indubbiamente. Ma se è vero che trovare altre due città così vicine non confinanti e altresì impossibile trovare due terre dirimpettaie peggio collegate. San Francesco, al tempo, per risolversi il problema si miracolò galleggiando sulle vesti. Ah ma forse era questo che dovevamo fare? Miracolarci? E potevate dircelo…

Raggiungere le due sponde che si parta da una o dall’altra è ardua e costosa impresa. Lo si fa solo per estreme e dolorose cause o per caro sfizio. E non lo si può fare in autonomia se non automuti. Nessuna pianificazione di trasporti urbani. Nessuna strategia oraria. Nessuna logica intermodale. Nessuna protezione da agenti atmosferici e nessuna facilitazione logistica. Nessuna attenzione. Zero. Dall’una e dall’altra parte. Zero. Un monopolio a collo del sistema camuffato da duopolio a collo del sistema. Ma comunque a collo del sistema e contro qualunque tipo di interesse sociale. Qualunque. Costo delle tratte per autoveicoli esorbitante. Sproporzionato all’offerta del servizio. Senza uguali sul mercato. Nessuna priorità né economica né logistica per i residenti. Una distorsione del potere che impone ai residenti delle città metropolitane di Reggio e Messina di incolonnarsi per la traversata nelle stesse corsie in cui si riversa il traffico proveniente da ogni dove. Perciò se devi fare la tua traversata da cissadini dello Stretto la devi fare assieme ai bulbi olandesi o le arance che vanno in Germania. Solo adesso dopo anni ed anni chi ha guardato le carte sta iniziando a prendere a schiaffoni il gigante. Ed era ora. Nel frattempo c’è chi sta di qua e chi sta di là. Senza potersi muovere. Come prima. Più di prima. E visto che di carte ce ne sono tante una spulciatina qui e là non farebbe male. Metropolitane di mare. Metropolitane di superficie. Tamburelli. Aliscafi. Corse urbane. extraurbane. cavalli e cammelli. Montagne di carta autografata e bonifici salatissimi. Ma praticamente zero. Nulla.

Nessuno di noi è mai potuto uscire da solo da casa propria andare dall’altra parte e tornare in autonomia quando riteneva completo il giro. Mai. Nessuno. Certo, con una zia un fratello o un papino disponibile a prenderti e portarti fino al tornello, forse, senza grandi fissazioni di orario, qualcosa si è potuto fare. Ma ne devi avere due. Uno di qua e uno di là. Altrimenti è solo una illusione. Ed ecco che l’idea romantica di un ponte che colleghi ciò che il mare separa è facilissima da propinare a chi ancora non riesce purtroppo ad automicacolarsi. Un ponte. E che ce vo? Sali da qui e scendi da là. Senza dare conto a nessuno. Ahahahha! Che risate amici. Che risate! Magari! Se fosse così sarebbe una figata, come direbbero i più giovani. Con il cazzo che è così! Rispondono invece i più grandicelli.

Per salire sul ponte reggini e messinesi (i residenti nei comuni) dovrebbero allontanarsi di varie decine di chilometri ritenendo l’operazione non conveniente e poi comunque onorare un ticket di passaggio. Reggini e messinesi (residenti nelle città metropolitane) avrebbero vantaggio solo nell’utilizzo del manufatto come bypass verso altre mete.

Totale: Reggio e Messina (città) morte. Più morte di prima.

Ma l’idea del ponte stuzzica tutti. La politica. La scienza. L’industria. I disoccupati. La malavita. Tutti.

Tutti tranne quelli che domani vogliono passare dall’altra parte. Senza attese. Con semplicità. Ad un costo negli standard.o addirittura gratuitamente come sarebbe logico in una dinamica di conurbazione. Con un servizio agile e puntuale. Comodo. Facile. Come quelli che sul globo intero muovono le persone. Nelle città. Nelle province. Nelle terre. E sulle acque. Forse chi parla del ponte dimentica a cosa serve un ponte.

A promemoria un ponte serve ad unire a collegare a rendere migliori due sponde. Ma se non è la soluzione più rapida, semplice, utile ed economica diventa altro. Magari altro utile, buono, bello. Ma altro. Fateci attraversare lo Stretto. Poi iniziate a sognare. E a leccarvi le dita.