Motta San Giovanni (RC), dall’Agenzia per la Coesione Sociale oltre 800mila euro per potenziare i servizi

“Essere più vicini alle esigenze della nostra comunità e di quanti, per interessi vari, si trovano a soggiornare per brevi o lunghi periodi sul nostro territorio è il motivo che ci ha spinti, lo scorso giugno, a presentare alcune schede progettuali a valere sui Fondi PNRR che l’Agenzia per la Coesione Sociale ha ritenuto adesso molto valide tanto da concederci un importante contributo economico”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci, che segue personalmente le procedure legate ai Fondi PNRR, commentando il decreto del 12 dicembre con il quale l’Agenzia ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’investimento “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”, riconoscendo al Comune di Motta San Giovanni 833mila euro di contributo.

“Attraverso l’installazione di tecnologie digitali puntiamo a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini – aggiunge il sindaco – a fornire sostegno ai turisti e alle famiglie, a promuovere l’autonomia dei soggetti fragili, a migliorare la sicurezza urbana e l’erogazione dei servizi alla persona, prevenendo e contrastando i processi di esclusione sociale, di isolamento e di spopolamento. Videosorveglianza, illuminazione adattiva, segnaletica orizzontale e verticale smart, decoro urbano, arredi, defibrillatori diffusi, totem informativi, diffusori sonori e segnalatori acustici, rilevatori ambientali, colonnine per chiamate di emergenza e per punti di ricarica per veicoli e apparecchiature elettriche, applicazioni per gestire in maniera più efficiente ed efficace i servizi comunali, strumenti di comunicazione attiva e partecipativa, sono tutti interventi che saranno realizzati sul nostro territorio e che faciliteranno il processo di trasformazione Smart City”.

“Sulle 792 idee progettuali ammesse a finanziamento sull’intero territorio nazionale – evidenzia Verduci – poco più di una decina provengono dal comprensorio metropolitano di Reggio Calabria e, tra queste, due sono state elaborate e presentate dai nostri uffici che, nonostante le oggettive difficoltà che interessano tutti gli enti locali, lavorano senza sosta in sinergia e collaborazione con tutti i componenti dell’Amministrazione comunale”.

“I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – conclude il primo cittadino mottese – rappresentano un’opportunità che non possiamo sprecare se vogliamo affrontare e superare le sfide, sempre più insidiose, che mettono in dubbio la stessa sopravvivenza dei Comuni delle regioni meridionali”.