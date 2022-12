La Metrocity accoglie il 2023 in musica. Domani la presentazione del Gran Concerto di Capodanno

Sono decine gli eventi promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per le festività natalizie. Dopo i live di piazza Italia, con Karima, i Neri per caso e i cori gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Singers, e poi la grande festa al Teatro Cilea con la regina della pop-dance anni 90 Alexia, l’Ente di Palazzo Alvaro prepara i fuochi d’artificio in musica per il fine anno.

A fianco alla ricca programmazione di eventi sul territorio metropolitano, su tutti le esibizioni di Enrico Ruggeri a Gioiosa Jonica e Clementino a Cinquefrondi il 28 dicembre, Le Vibrazioni a Palmi il 29 dicembre, sono infatti previsti in città per il 31 dicembre e l’ 1 gennaio i live in piazza Italia di Joe Bastianich con La Terza Classe e Nino Frassica & Los Plaggers Band. Mentre il Teatro Cilea si prepara a riaprire presto le sue porte con il Festival Metropolitano della Comicità, previsto per il 29 e 30 dicembre, e poi il gran finale con il Gran Concerto di Capodanno previsto per l’ 1gennaio alle 18.00 nella splendida cornice del Teatro cittadino.