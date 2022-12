Infermiere reggino eletto nella direzione nazionale del NurSind

Vincenzo Marrari, Segretario Regionale NurSind Calabria già dal 2017, è stato eletto membro della Direzione Nazionale del Sindacato.

L’elezione è avvenuta nell’ambito del Congresso Nazionale del Sindacato, tenutosi a Roma dal 5 al 7 Dicembre.

Marrari racconta: questo non è un successo personale, ma rappresenta l’espressione diretta di un lavoro di Gruppo, per il quale ringrazio tutti i Dirigenti Sindacali e gli iscritti del NurSind, senza di loro non saremmo quello che oggi siamo.

NurSind è un gruppo giovane, approdato in Regione Calabria nella primavera del 2017, ad Aprile di quell’anno – racconta Marrari – abbiamo iniziato con pochissimi iscritti, oggi in Calabria se ne contano più di 800.

Un territorio ostico il nostro, povero di risorse, ma non di spirito: la voglia di riscatto di molti di noi si è tradotta in un quotidiano impegno votato a migliorare le nostre Aziende.

Impegno che, nonostante gli atavici mali della nostra sanità, è stato largamente apprezzato dai nostri iscritti, difatti nelle RSU del 2022 abbiamo raddoppiato le preferenze rispetto al 2018, al GOM nelle ultime due tornate, abbiamo sempre espresso il primo eletto più votato in Azienda.

Il nostro operato spazia dalle numerosissime vertenze, sempre gratuite per gli iscritti anche in caso di soccombenza, a varie azioni di tutela; offriamo anche molti servizi, Patronato e CAF, assistenza fiscale, ma soprattutto puntiamo molto sulla formazione e comunichiamo in maniera moderna attraverso i Social e le App.

Il fatto che la Calabria, una tra le più giovani realtà, abbia espresso un eletto nella Direzione Nazionale, significa che il nostro lavoro è stato apprezzato anche dai Colleghi delle altre Regioni. La mia elezione non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, alla luce della sottoscrizione del CCNL saremo presenti in tutte le contrattazioni Aziendali e Regionali, ci sarà spazio per tutti i Colleghi che desiderano impegnarsi, nuove sfide ci attendono e dobbiamo lavorare quotidianamente per farci trovare pronti.