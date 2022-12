Dai Carabinieri Forestali un albero di Natale per il Comune di Reggio Calabria

Un albero di Natale in legno riciclato per addobbare l’atrio di ingresso di Palazzo San Giorgio. Il dono arriva dai Carabinieri Forestali di Reggio Calabria che hanno realizzato tre esemplari dell’innovativo albero ecologico, donandone uno al Comune di Reggio Calabria.

Ad accoglierli oggi pomeriggio all’ingresso del palazzo municipale una nutrita delegazione di Amministratori, con in testa il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e l’Assessora all’Istruzione Lucia Nucera, che proprio con alcune scuole cittadine sta portando dei progetti legati ai temi ambientali e della legalità, in collaborazione con i Carabinieri forestali. “Un graditissimo pensiero da parte dei Carabinieri – ha affermato l’Assessora – che è il simbolo di legalità e di amicizia che si inserisce in un percorso avviato da tempo e che coinvolge le scuole della nostra città. Siamo felici di questo dono che simbolicamente è rivolto all’intera cittadinanza, in particolare ai giovani e agli studenti delle nostre scuole. Inviteremo i nostri ragazzi a venire a Palazzo San Giorgio per attaccare a questo albero delle lettere con i loro pensieri ed i loro desideri. E poi subito dopo le festività li leggeremo proprio insieme a loro, perchè siamo convinti sia essenziale per le istituzioni ascoltare suggerimenti e indicazioni proprio dai più piccoli”.