Calabria Film Commission: a Reggio Calabria ieri il sigillo per i festival e le rassegne sostenute dalla Fondazione

Campo 3”, con il suo viaggio in alcuni tra i più importanti siti archeologici della regione; la “Rassegna del docufilm di beni culturali della Magna Grecia e dell’archeologia pubblica”, al Castello Normanno di Santa Severina (Crotone); “E io ci sto – Cinema sotto le stelle”, a Crotone; “FilMuzik”, a Gioiosa Jonica; “Borgia Movie”, a Borgia; “Cinalci estate”, a Crotone. Per finire con i due festival appena conclusi, “Magna Graecia Experience”, a Catanzaro, e, appunto, il citato “Festival della Colonna sonora”, unico per il suo particolare rapporto e l’attenzione qualificata alla musica per il cinema.

“Il 2022 – ha dichiarato Anton Giulio Grande, Commissario Straordinario della Calabria Film Commission, dopo aver premiato, ieri sera, sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria, il compositore Giuliano Taviani – è stato un anno incredibilmente ricco per la Calabria di festival e rassegne non solo cinematografiche, con un lungo percorso iniziato nel mese di luglio e concluso adesso a dicembre. Tredici Festival e sei rassegne che hanno spaziato per tutta la Calabria dal Parco del Pollino fino allo Stretto con proiezioni, dibattiti, incontri, masterclass, appassionando un vasto pubblico in particolare di giovani. Tante le tappe di questo lunghissimo tour culturale che ha dato modo di scoprire luoghi straordinari. Tanti i personaggi del mondo del cinema che hanno animato le serate calabresi con la loro presenza”. “Una grande occasione per la Calabria – ha concluso Grande – di un importante posizionamento culturale alla scoperta anche della bellezza di quel suo paesaggio così attrattivo per i set cinematografici e delle sue radici storiche e artistiche” .