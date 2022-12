Blitz dei Nas di Reggio Calabria in pasticcerie, bar e supermercati: maxi-sequestro di prodotti dolciari

Il NAS di Reggio Calabria, in prossimità delle imminenti festività natalizie, ha effettuato specifici controlli sulla produzione dei tipici alimenti dolciari, nonché sull’immissione in commercio di prodotti utilizzati per gli addobbi natalizi, il tutto finalizzato a tutelare la salute pubblica.

I controlli si sono svolti in Reggio Calabria, Roccella Jonica, Palmi , Melito di Porto Salvo, Rosarno, Gioia Tauro, Seminara e Taurianova.

Sono state effettuate nr. 25 ispezioni presso imprese produttive di prodotti dolciari (Laboratori di Produzione – Bar – Pasticcerie e Supermercati) delle quali nr. 10 hanno evidenziato irregolarità, per le quali i gestori sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa; nr.3 attività del valore di Euro 300.000 sono state oggetto di chiusura o sospensione.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati KG. 240 di prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, perché privi delle indicazioni sulla tracciabilità per un valore di Euro 30.000 e nr. 40 di prodotti ludici natalizi privi di regolare marcatura CE. Sono state inoltre contestate nr. 20 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di Euro 20.000,00 per il mancato rispetto della tracciabilità sulle materie prime utilizzate; contraffazione giocattoli/privi di regolare marcatura CE; per carenze igienico sanitarie e strutturali ed il mancato adeguamento del Manuale HACCP.