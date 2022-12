Aeroporto di Reggio Calabria: non solo Milano-Bergamo, spunta una nuova destinazione tra i voli prenotabili

Quando si profila possibilità di un nuovo volo dall’aeroporto di Regigo Calabria lo si guarda quasi come manna dal cielo. Potere di decenni di abbandono e scarso sviluppo di un’aerostazione cruciale per lo sviluppo del territorio, ma anche per la continuità territoriale e il sacrosanto diritto di tanti emigrati di poter tornare nella terra che hanno lasciato.

Erano primi i dicembre ed aveva fatto notizia che la compagnia Aeroitalia avesse già reso prenotabili i voli per Milano-Bergamo. L’aeroporto di Orio al Serio rappresentava una novità, rispetto alle già annunciate nuove destinazioni: Bologna, Venezia e Torino. Possibilità che si aggiungono alle storiche (e spesso uniche e a prezzi esorbitanti) Milano e Roma.

Sempre Aeroitalia, che si definisce la Nuova compagnia Aerea Italiana, ha riservato una sorpresa. A partire da giugno 2023 (e fino a settembre) si può prenotare il volo di andata e ritorno, Reggio Calabria-Firenze.

Il costo del biglietto dallo Stretto alla Toscana di 75 euro (con sconto odierno del 25%). I voli partono il sabato (ore 15.15 con arrivo alle 17.20) ed il martedì (negli stessi giorni) .

La partenze da Firenze (sempre allo stesso prezzo) sono fissate il sabato e il martedì alle ore 12.30 (con arrivo alle 14.35).

Un esempio: