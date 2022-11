Viaggiare in treno, il The Guardian incorona la tratta tra Reggio Calabria e Scilla: “Solo 20 minuti, ma un piacere. Area portuale piuttosto brutta…”

Viaggi in treno non troppo lunghi, con l’obiettivo di ammirare il paesaggio e andare alla scoperta di luoghi bellissimi. Sono le tratte ferroviarie segnalate per l’Italia dal The Guardian.

Tratte ferroviarie brevi degne di nota

C’è gloria anche per il tratto tra Reggio Calabria e Scilla, che si inserisce in club esclusivo. Nell’elenco ci sono, infatti, il Cinque Terre Express, percorso ferroviario che esplora i notissimi territorio della Liguria e la CircumEtnea, che circonda la base dell’Etna. A loro si aggiungono il Bernina Express (da Tirano a Saint Moritz), il Treno Verde in Sardegna e i Trenini delle Dolomiti. Tratti piccoli a cui si aggiunge l’invito ad esplorare l’Italia anche attraverso rotte più lunghe come la Roma-Siracusa, il Rimini-Lecce o il Venezia Roma.

Cosa si dice del percorso tra Reggio Calabria e Scilla

“Solo 20 minuti”. Tra le informazioni segnalate per la tratta tra Reggio Calabria e Scilla c’è il fatto che duri molto poco e che può rappresentare un’occasione da sfruttare se si ha in programma di prendere il traghetto per la Sicilia.

“Il viaggio in treno – si legge – dalla Stazione Lido, sul lungomare di Reggio Calabria, alla località balneare di Scilla è un piacere. Uscendo dall’area portuale piuttosto brutta, ci si può aspettare scorci di calette curate e spiagge sabbiose, poi isolotti e barche da pesca, e, avvicinandosi allo Stretto di Messina, l’Etna stesso. Arrivati ​​a Scilla, trascorri del tempo esplorando questo incantevole villaggio di pescatori adagiato su scogliere verde ocra. I punti salienti includono il suo tentacolare castello in cima a una scogliera, l’ampia spiaggia sabbiosa e gli eccellenti ristoranti di pesce”.

Si nota la menzione alle brutture dell’area portuale, ma anche tante belle parole per il paesaggio. Una critica per quanto c’è di artifciiale e un elogio per quanto Madre Natura ha regalato. Ma non è una novità a certe latitudini.