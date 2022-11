Reggio Calabria – L’Università Mediterranea ospita il Professional Day

All’interno della Cittadella Universitaria dell’Ateneo reggino, si rinnova l’appuntamento dedicato all’incontro tra il mondo del lavoro delle professioni e dell’Università Mediterranea , finalizzato a mettere in relazione chi è alla ricerca di una occupazione o vuole valutare ulteriori opportunità con aziende alla ricerca di differenti profili, presentare il proprio curriculum vitae e sostenere i colloqui di selezione.

L’evento, organizzato da Università Mediterranea, Città metropolitana, Camera di commercio e cooperativa Cisme, è giunto alla decima edizione e si annuncia molto partecipato: sono infatti circa 2.300 i colloqui prenotati con le 48 aziende partecipanti da parte di 480 candidati.

Il Rettore, Giuseppe Zimbalatti, nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti ha messo in evidenza che “la sfida si vince operando insieme. È fondamentale – ha dichiarato – che l’Università si adoperi, come sta facendo, insieme alle altre istituzioni per offrire le possibilità migliori ai nostri laureati. Simili iniziative sono pregne di significato perché attivano decine di aziende e centinaia di contatti”.

Il servizio Job Placement dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria , con grande competenza, supporta tutti gli Studenti Laureandi e Laureati della Mediterranea per le attività di ricerca di opportunità di lavoro e favorisce l’incontro con le Aziende.