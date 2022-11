La Regione Calabria ha due nuovi assessori: le new entry nella Giunta Occchiuto

“Sulla base delle proposte avanzate dai partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio governo regionale, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della Giunta.

Entrano nella squadra Emma Staine per la Lega e Giovanni Calabrese per Fratelli d’Italia.

Ringrazio gli assessori Tilde Minasi e Fausto Orsomarso per il prezioso lavoro svolto in questo anno.

Domani, martedì 29 novembre, alle ore 11, nel corso di un punto stampa alla Cittadella, renderò note le nuove deleghe”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.