Torna a grande richiesta Malamic, il primo open mic reggino organizzato da Malavenda Cafè in collaborazione con Trust Your Son Music che da domenica 30 ottobre diventa appuntamento fisso da inserire in agenda.

Quando? Due domeniche al mese con cadenza quindicinale.

Malamic ha così debuttato all’insegna dell’incontro e della partecipazione attiva portando allo scoperto performance di teatro musica e poesia dove chi si è esibito prenotando il palco per un massimo di quindici minuti, è stato sia attore che fruitore di uno spettacolo imprevedibile e in continua evoluzione.

A testimonianza l’inedita collaborazione nata sul palco del Malamic fra il poeta Michele Punturieri e il poliedrico musicista Claudio Nastasi (già membro dei Caìnas presenti all’evento e deus ex machina degli storici Murnau).

Coordinato dall’host in carica Killing Cartisano (moniker della musicista e produttrice Roberta Cartisano), secondo l’ormai consolidato modello americano, il Malamic ha già lasciato il segno consolidando il Malavenda Cafè a nuova factory reggina a cielo aperto.

“Dopo sedici anni fuori sede fatti di nomadismo musicale in Italia e all’estero – riferisce Roberta Cartisano organizzatrice e promotrice dell’evento – non potevo desiderare rientro migliore. Da musicista volutamente rimasta fra il pubblico a coordinare l’evento ho registrato tanta generosità fra i partecipanti di questo primo appuntamento. Reggio Calabria è davvero un tripudio di talenti e vitalità; è stato un grande onore vedere i professionisti scendere in prima linea rispondendo con entusiasmo a questa inedita chiamata alle arti che, a detta dei presenti, sta già facendo tanto bene alla città. Lo staff del Malamic ringrazia i portatori sani di arte e bellezza che hanno reso possibile tutto questo, pubblico compreso essendo l’open-mic uno spettacolo che si basa sulla fiducia reciproca non sapendo mai chi si esibirà. Roberta Malavenda, stando all’entusiasmo diffuso, ha già risposto alle richieste di replica rendendo l’evento appuntamento fisso, dimostrandosi ancora una volta imprenditrice di talento attenta agli umori delle città oltre a pioniera nella direzione artistica.”

Il primo open mic reggino ha visto sul palco la band Caìnas, il poeta Michele Punturieri accompagnato alle chitarre da Claudio Nastasi, il duo Margot con Camilla Alampi alla voce e Giuseppe Barcella alla chitarra; l’attrice Eleonora Lombardo, il musicista Andrea Plutino (frontman della band Cortile dei Quinti) e la cantante Angela Puglisi.

Nuovo appuntamento fissato per domenica 30 ottobre dalle h 19:00

Prenotazione palco h 18:30

COME PRENOTARSI? Esibirsi è semplice, basta scrivere il proprio nome/ progetto sulla lavagna del Malavenda Cafè. Le esibizioni seguiranno l’ordine di prenotazione.

Sito ufficiale Malamic: https://bit.ly/Malamic

MALAMIC – L’open mic di Malavenda Cafè – hosted by Killing Cartisano

info: trustyoursonmusic@gmail.com

Malavenda Cafè -Patisserie – Bistrot

Via Zecca n°1, 0965/21983

Segui l’evento sui Social FB https://bit.ly/malamicfb

IGM

https://bit.ly/malamic_igm

Malavenda Web