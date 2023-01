Incidente mortale in Lombardia: muore ragazzo di Reggio Calabria residente a Milano

Era di Reggio Calabria il ragazzo che, nella mattinata di giovedì 13 ottobre, è morto in un incidente avvenuto tra Rivolta e Spino d’Adda, in Lombardia. Nè da notizia il protale PrimaTreviglio.

L’impatto fatale è avvenuto attorno alle 7.20 sulla strada provinciale 1. La vittima si chiamava Francesco Campolo, aveva 25 anni e da poche settimane si era trasferito nei dintorni di Milano. Dalla città dello Stretto si era spostato a Masate, in seguito all’assunzione come bidello in una scuola della zona.

Il tragico incidente ha coinvolto un’altra auto, guidata da una donna di 51 anni. Il giovane era alla guida di una Chevrolet Matiz, mentre in senso opposto proveniva una Renault Captur. Lì’impatto tra le due vetture ha portato entrambe le vetture a finire fuori strada, con il giovane reggino che è finito in un fosso alto un paio di metri.

Per lui non c’è stato nulla da fare.