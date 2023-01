Il 16 ottobre Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca a Marina dello Stretto di Villa San

Il 16 di Ottobre prossimo è una giornata davvero speciale per il mondo degli amanti delle due e quattro ruote.

Si festeggia la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca”.

L’appuntamento per gli appassionati del settore, curiosi ed i sostenitori è alle ore 15 presso lo splendido scenario della Marina dello Stretto, nel Porto Turistico di Villa San Giovanni.

Le iscrizioni e la consegna dei gadget apriranno una giornata da ricordare.

La kèrmesse, è organizzata dal Club Aremes “Lillo Cavallo” presieduta da Natale Romeo.

Alla manifestazione stanno collaborando con il giusto spirito pro-attivo la Scuderia Ferrari Reggio Calabria, la Scuderia Rossocorsa 150, il Vespa Club Reggio Calabria quello di Villa San Giovanni e Motta San Giovanni.

E’ previsto l’arrivo di un numero significativo di auto prodotte nei primi anni ’30 fino alle “Young Timer”.

Non mancheranno, ovviamente, le Ferrari, moto e vespe d’annata.

Andrà in scena la quinta edizione dell’evento: nella passata, la quarta, significativa fu, l’esposizione di auto come una Jaguar E-Tipe Spider del 1961, una Lancia Aurelia B20 del 1953 ed una Lancia Delta Evoluzione, Serie Club Italia, la numero 5 di soli 15 esemplari prodotti in totale.

“L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente di Aremes “Lillo Cavallo”, Natale Romeo, è quello di mantenere alto il brand per regalare al pubblico autovetture, moto e vespe all’altezza delle edizioni precedenti.

Desidero ringraziare, come sempre -sottolinea Romeo- “Marina dello Stretto”, location bellissima e tutti i nostri partner che si occuperanno dei nostri ospiti e degli associati.

L’ospitality, sarà garantita dai nostri partner che ringrazio anticipatamente per l’impegno profuso. Sono sicuro che vivremo una nuova ed appassionante giornata di festa dedicata ai motori”.