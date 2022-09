Un prodotto d’eccellenza calabrese nel bestseller di Amazon da mesi

Quali sono i prodotti più ricercati e venduti su Amazon? Il portale di e-commerce più conosciuto e cliccato al mondo? Nel 2022 le categorie più popolari sono: Food& Beverage seguita dalla categoria Commercio, Industria e Scienza, che include prodotti per la sicurezza, la pulizia, stampanti 3D e molto altro, e da quella dedicata alla Salute e Cura della Persona. Grande successo inoltre per l’elettronica, la bellezza e i prodotti per gli animali.

La classifica di Amazon.it offre, ancora una volta, un interessante ritratto delle abitudini di consumo dei clienti e di ciò che sta loro più a cuore in modo imparziale e frutto della reale intenzione del consumatore finale che spende, oltre ad esprimere un parere.

Monitorato su Amazon.it il trend degli ultimi mesi nella categoria “amari” (ormai sinonimo anche di Calabria) è risultato costantemente nella top teen il pluripremiato Amaro Rupes campione del Mondo per tre anni consecutivi, raggiungendo anche il secondo posto nell’importante classifica di vendite.

Ancora una volta un prodotto calabrese e reggino sul podio, al fianco dei colossi del beverage che fanno capire che anche nella nostra terra di possono raggiungere risultati impensabili.

Le favole esistono.