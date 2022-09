Reggio Calabria – Tutto pronto per il Festival Cosmos 2022

Reggio Calabria e la cultura scientifica binomio indissolubile e vincente. A certificarlo è il Festival Cosmos 2022, l’evento organizzato, promosso e sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in stretta collaborazione con il Planetarium Pythagoras nel quadro dell’indirizzo scientifico elaborato dal Comitato composto da scienziati di fama internazionale.

Un appuntamento che completa il Premio Cosmos e che, quest’anno si arricchisce di contenuti di altissimo profilo culturale, proiettando la Città dello stretto nel panorama scientifico internazionale, grazie ad un calendario ricchissimo di eventi, attività, iniziative didattiche ed artistiche che vedono impegnati, nei quattro giorni di eventi, personalità di assoluto rilievo, ciascuno nel proprio campo. Saranno infatti presenti e offriranno il loro contributo al dibattito e alla divulgazione, professionisti del calibro di Jimena Canales, autrice e storica della scienza che giungerà da Harvard, lo scienziato ed autore Guido Tonelli che terrà una conferenza attorno al tempo, gli studiosi e membri del comitato scientifico con il presidente e ideatore di Cosmos, Gianfranco Bertone, che dialogheranno con tanti giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Una manifestazione che rappresenta al meglio l’indirizzo operativo a cui sta attivamente lavorando la Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco f.f. Carmelo Versace, attraverso il Settore Cultura e il suo delegato Filippo Quartuccio, con l’obiettivo di coniugare la divulgazione scientifica con la valorizzazione e la promozione del territorio, nel quadro di un’autorevole rete di partenariato istituzionale.

Un percorso appositamente collocato al centro della più ampia e articolata azione che l’Ente sta conducendo per celebrare al meglio i cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace e più in generale, per il rilancio e la valorizzazione dello straordinario patrimonio del territorio metropolitano. In questa direzione, sono protagonisti di Cosmos anche i luoghi della cultura, come il Palazzo della Cultura di Reggio e di Locri, il Museo Nazionale, il Castello Aragonese di Reggio e il Castello di Scilla, oltre naturalmente alle sedi istituzionali, alle piazze e ai luoghi più suggestivi del territorio.

Una straordinaria kermesse che offre la possibilità di incontrare, vivere e toccare con mano la scienza in modo diretto e semplice, attraverso le attività di “Cosmos Experience”: stand espositivi, laboratori didattici, coordinati da Onofrio Maragò dirigente di ricerca del CNR, osservazioni del cielo, stage per gli studenti, tutti realizzati in collaborazione con i prestigiosi partner del progetto. Momenti di grande coinvolgimento della comunità, prima del gran finale in note, con il concerto “La musica è pericolosa” del Maestro Premio Oscar Nicola Piovani.

L’edizione 2022 è una riconferma per Cosmos. Felice connubio tra discipline umanistiche e scientifiche, che in questa rassegna vengono proposte con un’unica chiave di lettura del mondo moderno e delle questioni di stringente attualità che regolano la nostra vita quotidiana, dal clima, alla genetica, all’intelligenza artificiale. Tutto questo è Cosmos: straordinario e prestigioso contenitore di cultura e attrattore, in grado di affermare il ruolo del territorio metropolitano reggino, quale luogo ideale in cui promuovere il dialogo su un piano internazionale, tra scienza, cultura e società.