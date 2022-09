Reggio Calabria, parte raccolta fondi per aiutare la famiglia della piccola Joud, morta nell’incidente sulla A12

Una raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia della piccola Joud, morta in un incidente stradale la scorsa settimana.

“La famiglia era partita da Reggio Calabria, dove sono residenti, per raggiungere Genova dove avrebbero dovuto imbarcarsi su una nave per il Marocco”.

“Una vacanza tanto attesa e sognata da tutti – scrive l’organizzatore della campagna, Soufiane Malhouni – soprattutto dalla piccola Joud, ma il sogno – prosegue – si è interrotto per sempre all’altezza di un viadotto dell’autostrada Livorno-Genova, quando la loro vettura ha impattato contro un’altra auto sulla carreggiata”.

“Nell’incidente – racconta – ha perso la vita la piccola Joud, di cinque anni, mentre la sorella di sei anni di nome Rim e la madre sono stati ricoverate in ospedale. L’auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco dopo lo scontro, e la famiglia ha perso tutto”.

“Aiutiamo la famiglia – conclude – per far fronte alle spese funebri, e per poter affrontare i prossimi giorni”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-la-famiglia-di-jod-joud