Reggio Calabria: parco giochi di piazza Sant’Ambrogio tra degrado, incuria e sporcizia(FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo – Era stata inaugurata meno di un anno fa la villetta di Santa Caterina,

“Piazza Sant’Ambrogio” punto di riferimento per intere generazioni della zona nord di Reggio Calabria. Situata di fronte all’istituto scolastico elementare ‘Italo Falcomatà’, la villetta fa indubbiamente parte dei ricordi di migliaia di bambini, ragazzi, adulti e anziani che lì hanno trascorso intere giornate.

Oggi, il parco versa in condizioni di estremo degrado, incuria e sporcizia. Le strutture del parco giochi per bambini sono ormai divenute inutilizzabili e, per certi versi, pericolose per i bambini che però, adesso, non vengono più accompagnati dai genitori preoccupati dallo stato in cui si trova la piazza. Una importante area ludica attrezzata con scivoli, dune e arrampicate, panchine, cestini e tavolini che ormai sono completamente abbandonati all’inciviltà e alla ignoranza della gente che non sa avere rispetto del mondo in cui vive.

Una mamma sempre più triste nel vedere lo stato di abbandono totale in cui versa la città.