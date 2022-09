Reggio Calabria – In cattedrale si rinnova l’offerta del cero votivo. Il discorso di Brunetti (FOTO)

E tutti insieme ci siamo aiutati, andando incontro a chi si è più trovato nel bisogno, mettendo in campo i nostri sforzi per trovare soluzioni alle difficoltà, tutelandoci l’un l’altro. Ognuno con il suo ruolo, ma spesso anche oltre esso.

C’è chi non ha mai smesso di lavorare mettendo a rischio la propria stessa salute per assolvere ai propri doveri nei confronti della Comunità. E mi riferisco in particolare a tutti gli operatori della sanità e dei servizi alla persona, ma anche alle forze dell’ordine ed alle tante Istituzioni oggi qui rappresentate.

A tutti voi rivolgo a nome dell’Amministrazione e di tutti i cittadini il ringraziamento più profondo, sentito e sincero.

E’ questo il bene che vince sul male.

E’ la benevolenza di una comunità che si prende cura di sé.

E’ da qui che bisogna ri-partire.

Se il nostro cuore rimarrà aperto alla benevolenza che la nostra Santissima Madre saprà infonderci, anche i nostri comportamenti non potranno che essere rivolti al bene e la nostra azione non vacillerà. Così nessuno di noi potrà cedere alla corruzione, agli inganni, agli abusi.

Così ciascuno di noi potrà opporsi all’aberrante e ignobile morsa della ‘ndrangheta, costituendo un argine di legalità.

Il mio pensiero è rivolto ai giovani, alle nuove generazioni, a mio figlio… a tutti i nostri figli.

Anche a quei giovani che hanno deviato dalla via della rettitudine.

Non posso e non voglio pensare che la grettezza degli antivalori sottesi alla ‘ndrangheta, all’inciviltà, possa ancora oggi attecchire sui nostri giovani, abituati a ragionare come cittadini europei.

Dobbiamo avere nel cuore e nella testa le necessità del pianeta, dell’inclusione sociale, della parità di genere e dell’eguaglianza.

Abbiamo bisogno di menti colte e illuminate. Abbiamo bisogno di impegno, di competenza, di entusiasmo per il futuro.

Abbiamo bisogno dei nostri giovani.

Per i giovani assumiamo il dovere di sviluppare le opportunità di studio e di lavoro in Città.

Ai giovani, ricordo che il futuro è il riflesso delle “cose ben fatte o ignorate”.

E, così, se la giovane età si caratterizza nel sano svago, nella dedizione allo studio, nel rispetto e nell’onesto lavoro, allora il futuro potrà essere migliore: di cancelli che si aprono; di ponti che si