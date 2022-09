Reggio Calabria impazzisce per la Amerigo Vespucci, forse anche troppo (VIDEO)

Bella, anzi bellissima. La Amerigo Vespucci è uno dei simboli più belli dell’Italia. E il fatto che sia arrivata a Reggio Calabria in onore dei Bronzi di Riace è sicuramente un riconoscimento importante per la città e per le sue preziose statue.

Quello che, invece, non è normale è quello che sta accadendo sulla tangenziale del porto. Il traffico è rallentato perché, da qualche ora, le persone si fermano su una strada non pedonale a doppia corsia, con l’obiettivo di sporgersi oltre il guardrail e scattare una foto alla bellissima nave.

Non si sta facendo nulla di male, ma qualcosa di pericoloso sì. Sia perché si rischia di mandare il trafficoin tilt, sia perché qualcuno potrebbe arrivare a velocità spedita ignaro che davanti ci sia una folla desiderosa di immortalare la maestosa imbarcazione.

Sul fatto che ci senta liberi di fare una cosa del genere potrebbe servire una riflessione sociologica. Così c0me potrebbe essere opportuno riflettere sul fatto che Reggio sa stupirsi, avrebbe voglia di bellezza e di eventi. Ma sarebbero discorsi troppo lunghi.