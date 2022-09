Reggio Calabria – Il plauso del direttore Accademia Belle Arti per nomina Presidente

A pochi giorni dal passaggio di consegne, la Ministra Maria Cristina Messa ha nominato Marilena Cerzoso a Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e, contestualmente, ha firmato il nuovo decreto di nomina dell’attuale Direttore Piero Sacchetti che, nelle votazioni svoltesi nei giorni 20 e 21 luglio u.s., con 43 preferenze su 53 votanti, ha conseguito l’ambito traguardo del rinnovo del mandato per il triennio 2022-25 .

Con la nomina della Dott.ssa Cerzoso, già Direttore del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza l’Accademia ha, in soli cinque mesi, ripristinato tutta la governance.

Adesso, stando a quanto afferma il Direttore Sacchetti, l’Accademia ha tutte le carte in regola per poter portare avanti i propri progetti, aprire un dialogo con il territorio e con tutte le forze artistiche e culturali.

Appartenenza e apertura: due mondi che, in apparenza si presentano diametralmente opposti, costituiscono il binomio vincente dell’Accademia di Belle Arti in questa fase di rilancio. Appartenenza in quanto, nata 55 anni fa, è da sempre sede del pensiero e della ricerca estetica e progettuale, capace dunque di unire fin da subito arte e scienza, in un connubio che può e deve guidarla verso il futuro.

Di ciò il Direttore Sacchetti si dichiara orgoglioso, ma sarebbe un grave errore fermarsi a questo sia pur legittimo e giustificato sentimento di fiera appartenenza: oggi occorre aprirsi e confrontarsi con la realtà circostante, sia immediatamente vicina, sia più lontana. Un bando pubblico per l’individuazione del presidente, la presenza della dott.ssa Cerzoso nella terna sottoposta alla Ministra, evidenzia due aspetti fondamentali che l’Accademia persegue: trasparenza e apertura. Oggi si intende puntare a relazioni di più ampio respiro, partendo dall’antica cultura del Bello propria di questa terra calabrese verso traguardi internazionali, che grazie alle nuove tecnologie sono sempre più a portata di mano. Rapportandosi a questo insieme variegato di realtà, di istituzioni e associazioni, prossime e distanti, il Direttore Sacchetti formula gli auguri di benvenuto al neo eletto Presidente, portando in dote i valori dell’Accademia e la promessa di un costante ascolto di esperienze diverse. La cultura, quella vera e profonda (e si spera duratura) nasce proprio dal confronto, non dall’arroccamento: proprio su questo l’Accademia ha iniziato un percorso ambizioso e di grande prestigio.