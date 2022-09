Reggio Calabria – Donati all’Hospice 3390 euro raccolti all’evento benefico in memoria di Sergio Fotia

Donati all’Hospice Via delle Stelle 3 mila 390 euro, somma raccolta durante la manifestazione in memoria di Sergio Fotia svoltasi qualche mese fa allo Sport Village di Catona.

Ancora una volta, il grande cuore dei reggini dimostra non solo di voler rimanere vicino a chi sta male ma anche, di non poter dimenticare un grande uomo e amico, Sergio Fotia, andato via troppo presto. Un piccolo ma significativo e importante gesto che aiuterà la struttura sanitaria a continuare l’egregio lavoro svolto quotidianamente dai medici, infermieri e operatori sanitari di Via delle Stelle da sempre vicini ai malati terminali e alle loro famiglie.

Sergio sicuramente avrebbe apprezzato molto questo atto di grande generosità e attenzione verso chi soffre e proprio la sua famiglia e i suoi amici attraverso la manifestazione solidale, hanno cercato e continueranno a farlo, a portare avanti i suoi insegnamenti e a diffondere la sua generosità e il suo amore verso il prossimo.