Reggio Calabria – Danneggiano auto in sosta e rubano quel che trovano, arrestati

Ancora arresti eseguiti dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, per furto aggravato.

Gli arrestati, due cittadini georgiani di 33 e 47 anni, senza fissa dimora, sono stati fermati dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in centro città ed essersi impossessati vari effetti personali custoditi nella autovetture.

L’ultimo arresto è stato operato a seguito dei reati di resistenza, minaccia, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, commessi da un reggino di 26 anni, trovato fuori dalla sua abitazione in orario notturno, in violazione alle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione cui è sottoposto. L’uomo per evitare il controllo di polizia ha opposto resistenza agli operatori della Volante, procurando loro lesioni.