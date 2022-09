Presso il sito archeologico Odeion di Reggio Calabria la presentazione del progetto “Sunoicheo”

immergendolo direttamente nei Beni Culturali della città di Reggio Calabria. Il progetto vede operare insieme le diverse realtà del territorio tra cui anche l’Associazione Guide Turistiche della Calabria e avrà uno stretto legame con la Città ed i suoi beni storici: Castello Aragonese, Pinacoteca Civica, aree archeologiche, Galleria di Palazzo S, Giorgio; tra i siti dove saranno realizzati gli eventi.

Le guide in costume d’epoca (Aristotele, Sant’Agostino e Freud), in relazione al periodo storico, avranno il compito di accompagnare gli spettatori per tutti gli itinerari, alla scoperta dei Beni storici e di traghettarli in modo organico verso la loro storia, le performance, le mostre, ed i laboratori ivi organizzati. Ogni evento all’interno degli itinerari coinvolgerà artisti professionisti del territorio: attori, danzatori, musicisti. Ogni performance metterà in luce personaggi storici o mitologici che hanno avuto rapporti nei secoli con la città di Reggio Calabria come Francesco Cilea, Alfonso II D’Aragona, Giulia Maggiore ecc…

Lo studio dell’immagine, dalla ricerca allo sviluppo, nelle diverse epoche caratterizzeranno i contenuti offerti, declinati in workshop, laboratori e conversazioni che sosterranno lo sviluppo delle tematiche nei luoghi da animare in coerenza con i contenuti teatrali proposti. La ricostruzione storica, a cura di apprezzati docenti di Storia dell’arte, verrà completata con lo studio della cultura e della produzione dell’immagine nelle diverse epoche; dai metodi utilizzati per le riproduzioni fino all’analisi dei mezzi impiegati in ciascun periodo storico.

L’obiettivo è la “rivitalizzazione” dei luoghi della cultura con particolare attenzione alle aree di maggiore attrazione turistica al fine di migliorare e rafforzare la loro fruibilità attraverso la promozione e la realizzazione di attività di animazione culturale. Un plauso all’ Amministrazione per aver valorizzato due Imprese culturali reggine che reinvestiranno i fondi prevalentemente sul territorio; per aver portato avanti una nuova e felice prassi di valorizzazione della produzione artistica dei professionisti del territorio che creano importante indotto economico e creano lavoro per i giovani e non solo. Le attività inizieranno il 10 settembre e proseguiranno con un fitto calendario, che prevede anche workshop dedicati alla cultura dell’immagine nel tempo, fino al 30 settembre. La prenotazione sarà possibile attraverso il sito del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it .