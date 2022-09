Ordine dei Medici: giuramento d’Ippocrate per ottantasette neolaureati

Volti distesi e sorridenti in un auditorium, quello dell’Ordine dei medici ed odontoiatri di Reggio e provincia, che ha registrato il tutto esaurito per il giuramento d’Ippocrate e la consegna del codice deontologico ad ottantasette neo medici, accompagnati da genitori e parenti, visibilmente emozionati per una cerimonia che ha, sia pure formalmente, sancito l’inizio di un percorso professionale che tutti si augurano pieno di grandi soddisfazioni.

“Sono giovani laureati nell’anno 2019 – 2020 – spiega il dottore Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine – noi solitamente ogni anno facciamo questa cerimonia, cioè il giuramento d’Ippocrate, ma per il problema del Covid non abbiamo potuto farlo prima. Si tratta di una manifestazione davvero bella che da soddisfazione a noi, ai neolaureati ed ai loro parenti. Devo dire che tutti questi giovani medici hanno accolto l’iniziativa, se pur effettuata in ritardo, con grande piacere, ed alcuni sono venuti da sedi lontane come Milano e Padova dove hanno già cominciato ad esercitare la professione. Tutto questo a dimostrazione del legame che questi ragazzi hanno con la nostra terra. E’ auspicabile che anche chi ci governa sappia che questi ragazzi hanno il grande desiderio di svolgere il proprio ruolo di medico nella propria città d’origine. Ma, da come abbiamo sentito dalla loro stessa voce, lo faranno soltanto se ci saranno strutture adeguate che possano consentire di poter svolgere il lavoro in una situazione ottimale”.

Per il vicepresidente dell’Ordine, dottore Giuseppe Zampogna, l’evento “rappresenta una cerimonia augurale connotata da una forte valenza etica per un giuramento, quello di Ippocrate, che ha dettato le linee guida del comportamento. Neo medici già iscritti all’Ordine di Reggio e provincia, anche se molti di loro già lavorano in altre regioni d’Italia, per i quali la cerimonia non è un punto di arrivo ma di partenza, anzi di ripartenza, con delle responsabilità dal punto di vista professionale per poter dare risposte certe ai pazienti e non incorrere in grossi problemi, Oggi prestano il giuramento d’Ippocrate che viene dall’isola di Kos in Grecia dove ancora esiste l’albero in cui Ippocrate parlava ai suoi allievi”.

Giovani medici, quindi, che si avvicinano per la prima volta ad un contatto diretto con lo stesso Ordine. “Sono molto emozionati ma pronti ad iniziare una nuova attività, il loro futuro – sottolinea il dottore Vincenzo Nociti, segretario dell’Ordine – e sapere di avere un Ordine vicino da loro più sicurezza, più stabilità. Cercheremo di trasferire quelli che sono i valori, sentimenti che possono essere poi un solco nella loro professione, di rispetto verso l’altro, la qualità, professionalità, la deontologia, ed