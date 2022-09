La donna dal vestito rosso, nuova produzione della Compagnia Scena Nuda nell’ambito di Reggio Fest

Una nuova produzione della Compagnia teatrale “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano, per un nuovo appuntamento di “Reggio Fest”, il progetto finanziato dal Comune di Reggio Calabria, su fondi Mic, e destinato alle periferie delle Città metropolitane.

Sarà “La donna dal vestito rosso – La femme en habit rouge” lo spettacolo che andrà in scena il 25 e 26 settembre, alle 19,30, all’Agriturismo Rudì, a Gallina: una performance che avrà come sfondo, fonte di ispirazione, luogo simbolico della narrazione, proprio lo spazio naturale e, in particolare, uno splendido ulivo. Davanti a questo imponente albero si svolgerà lo spettacolo, su testo di Bruna Bonnano e per la regia di Matthieu Pastore: protagonista Ksenija Martinovic, che trasporterà il pubblico in un viaggio in cui si cercherà “di far risuonare la metafora del circo con l’esperienza identitaria di una donna”, come afferma il regista. “La sensazione di attraversare la vita come una funambola sul filo teso, osservata da centinaia di sguardi, costretta a guardare il pericolo con il sorriso stampato in faccia, con il peggior costume possibile per fare tutto ciò, è proprio quella di una generazione di donne, di rappresentanti delle minoranze tutte per i quali l’identità non è una scelta, non è una costruzione, bensì un pericolosissimo numero da circo”.

Il racconto, dunque, coincide con “la costruzione, tanto pericolosa quanto spettacolare, dell’identità di questa donna – la donna dal vestito rosso – che decide di non rimanere incastonata in un’immagine ma, al contrario, le prova