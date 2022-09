La Band dei CrazyToons incanta il pubblico reggino

Ieri sera, al Lungomare Falcomatà-area parcheggio a sud della stazione lido, serata evento dell’unica Cartoon Cover Band Calabrese, ha incantato e fatto cantare grandi e piccini, sulle note delle più belle sigle dei catoni animati dagli anni 70 ad oggi

La band composta da Federica Polimeni e Mario Stivala alle voci, Carmelo Barreca alla chitarra, Salvatore Crucitta al basso e Filippo Buglisi alla batteria, è orgogliosa di aver preso parte gli spettacoli in onore delle Feste Mariane della città di Reggio Calabria.

Sullo sfondo del più bel chilometro d’Italia, la band ha proposto lo spettacolo, che li ha resi famosi in tutta la Calabria; si sono fatti portavoce della città di Reggio Calabria in tutti i più importanti Comics Regionali.

In una notte magica i CrazyToons, hanno dato quel tocco di brio in più portando spensieratezza e allegria nei cuori di tutti. Ma il gruppo non si ferma qui, con lo spirito con cui ha affrontato questa serata punta a calacare i palchi più grandi d’Italia.

Ospite gradito della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato:

“Complimenti ai CrazyToons, hanno esaltato il pubblico questa sera con uno spettacolo di alta qualità’.

E’ necessario valorizzare le associazioni e gli artisti locali del nostro territorio che compiono tanti sacrifici per realizzare eventi in città”, conclude Mario Cardia.