Individuato il 59enne disperso in Aspromonte: è vivo. In corso operazioni di recupero (VIDEO)

Individuata la persona dispersa dalla serata di ieri nel comune di Molochio (RC) in località Zomaro. L’uomo è stato individuato dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco Calabria. Si sta procedendo a raggiungere la persona per effettuare il recupero.

Il disperso risponde a distanza alle domande del personale soccorritore per cui è cosciente. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari non vedendolo rientrare a casa. L’uomo si era avventurato alla ricerca di funghi. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero AW 139 “Drago 146” in servizio presso il Reparto Volo VVF di Catania.

