Il Presidente nazionale panificatori Confcommercio a Reggio Calabria. “Sono 1350 le imprese a rischio chiusura con una perdita di circa 5300 occupati”

rischia di perdere fino a 1.350 imprese dell’intero settore della panificazione che potrebbero chiudere senza essere sostituite da nuove imprese, con una perdita di circa 5.300 posti di lavoro. Indispensabile intervenire subito”.

Assipan Confcommercio ritiene indispensabile l’immediato inserimento delle imprese della panificazione fra quelle energivore, alla luce soprattutto dell’impatto che tale voce di costo ha sul valore della produzione e, in linea generale, chiede di procedere alla revisione della fissazione dei prezzi del gas sul mercato TTF, ossia l’indice di borsa del gas sul mercato dei Paesi Bassi, dal quale sarebbe opportuno sganciarsi, e di valutare la possibilità di praticare prezzi del gas legati ai contratti di fornitura, cioè sulla base dei prezzi all’importazione che sono notevolmente più bassi di quelli del mercato TTF. Inoltre, il contesto economico attuale richiede di riconsiderare l’attivazione della moratoria sui finanziamenti in essere per un periodo di almeno 12 mesi, cosi come avvenuto in piena emergenza pandemica. Senza questi interventi immediati, il pane artigianale, bene primario per eccellenza, potrebbe presto mancare sulle tavole degli italiani.

“Non è possibile – conclude la nota di Confcommercio Reggio Calabria – che calcoli e interessi elettorali facciano ulteriormente tardare le misure chieste alla politica dalla nostra Confederazione da oltre due mesi ed indispensabili per la sopravvivenza delle imprese del nostro territorio. È da irresponsabili. Panificatori, ristoratori, dettaglianti alimentari non hanno margini per fare fronte ad altre bollette di queste proporzioni e la nostra classe politica, di fronte ad una situazione drammatica, con continue parole, contrasti e continui rinvii si sta dimostrando totalmente inadeguata.”