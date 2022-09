Grande attesa all’Arena per il grande evento “I Bronzi di Athena” a cura dell’associazione “Star Award Fashion”

Ad accogliere l’arrivo dell’equinozio d’autunno, venerdì 23 settembre alle ore 21 presso l’Arena dello Stretto, sarà l’evento “I Bronzi di Athena” curato dalla Star Award Fashion Event di Marlena Maimone. La serata all’insegna dell’arte in tutte le sue più ampie sfaccettature, parte dalla platea con l’esposizione pittorica del Maestro Carmelo Viglianisi per poi passare al palco con le coreografie del Maestro di ballo Davide Pezzimenti, le musiche dal vivo del trio “Colonna d’Armonia”, le passerelle degli stilisti e brand: Adriana Scopelliti, Crimè Sartoria di Carmela Coppola, le “Urban Vibes” di Cheren Hesse Surfaro, le frizzanti collezioni baby/young di Dolce Cuore Chic e Scikissimi di Enza Dattola, i monili d’arte del poliedrico Jewels designer Massimiliano Carrozza e la collezione di abiti dipinti a mano della pittrice Tina Nicolò.

Gli ospiti della serata saranno il Consigliere Comunale Mario Cardia da sempre vicino alla nostra associazione, i cantautori Umberto Venezia e Michelangelo Giordano, la Cantante Palmira Ficara, la Regista cinematografica Federica Pontari ed i ballerini Antonino e Manuela Schiavone. Debora fosso coordinerà il backstage modelli con trucco e parrucco di: Hair Style Marisa, Team Nuccio Parrucchieri e truccatori, Gianni Sorci Hair Design, New Style Acconciatori Uomo Donna, Parrucchiera Loredana, Diva Parrucchieri di Mina Ventrella, Hair & Make Up Reghium Team, Meraki Beauty Center, Centro Estetico Tres Jolie, Questione di Trucco di Maria Idone. A curare le riprese web/Tv saranno le telecamere di Graziano Tomarchio, la fotografia dell’evento Antonio Sollazzo ed il service audio luci Antonio Malaspina. Si ringraziano gli sponsor ufficiali dell’evento: Mirfak Decorazioni per l’allestimento scenografico del palco, Axa Soccorso Stradale di Carella, Servizio Ambulanza e Onoranze Funebri di Suraci, Flashfood, Mangià: Pinseria, Focacceria, Taglieri, Ristorante Sakura, Il Pepe Rosso: Pinseria, Ristorante e Griglieria, Scuola dell’infanzia Topolino & Co.