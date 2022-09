Giornata per la Custodia del Creato, Versace: “Reggio al centro del dibattito nazionale sull’ambiente”

“Poter vivere un evento di questa caratura nella nostra città è per noi motivo d’orgoglio e di soddisfazione, ma è anche la testimonianza migliore del ruolo e della centralità che Reggio Calabria ha acquisito in questi anni in ambito nazionale. E compiere questi percorsi accanto alla Chiesa significa creare le giuste condizioni per rilanciare anche l’impegno collettivo sui temi di stringente attualità che interessano il nostro Paese e l’intera umanità, in particolare il mondo giovanile, come la tutela ambientale e le connesse implicazioni di carattere sociale ed economico. E in questo contesto domani vivremo un’altra giornata di grande rilievo con la Santa Messa celebrata in Duomo che sarà trasmessa dalla Rai”. E’ quanto affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nell’Aula magna “Quistelli” dell’università “Mediterranea”, in apertura dei lavori della 17° Giornata nazionale per la Custodia del Creato, in corso di svolgimento a Reggio Calabria, alla presenza fra gli altri, del Vescovo di Reggio Calabria, Fortunato Morrone.