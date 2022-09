FAI Reggio Calabria, ecco la nuova delegazione

negli anni passati e a quelli confermati, così come al Gruppo Giovani sempre presente ed operativo. Proseguiremo la nostra azione con rinnovato vigore, perché il FAI possa configurarsi sempre di più, come suggerisce l’ICOM nella nuova definizione di Museo approvata il 24 agosto di quest’anno, un’istituzione al servizio della Società per un Patrimonio materiale e immateriale aperto al pubblico, accessibile ed inclusivo, in grado di promuovere, attraverso la valorizzazione culturale, la diversità e la sostenibilità”.

“Sarò orgogliosa, con la mia squadra e col contributo dei tanti volontari entusiasti che da sempre circondano il FAI – conclude l’architetto Porpiglia – di poter contribuire in questo nuovo ruolo alla valorizzazione dei nostri territori ed alla rigenerazione della reputazione della nostra terra”.