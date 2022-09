Conte a Reggio Calabria: “Mai vi abbiamo voltato le spalle. Parassiti sono i mafiosi, non i percettori del reddito di cittadinanza”

“Non è vero che questo lungomare è bellissimo perché si vede la Sicilia, ma è bellissimo perché siamo in Calabria”. Lo ha detto Giuseppe Conte nel corso della sua tappa a Reggio Calabria, programmata per la campagna elettorale delle elezioni del 25 settembre.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha voluto manifestare vicinanza alla popolazione della città e della Regione. Lo ha fatto con al suo fianco uno dei candidati del M5s, Federico Cafiero De Raho, già a Reggio Calabria come procuratore ca.o

“Mandiamo – ha detto – un abbraccio a tutti i calabresi. A tutta la gente che ha voglia e che ama questa terra, che non è andata via e rimane in questa terra con grande sacrificio, grande impegno e crede in una Calabria migliore”.

Poi la dichiarazione di impegno nei confronti di calabresi. “Noi – ha detto – ci siamo. Non vi abbiamo mai voltato le spalle in tutti i passaggi importanti. Ci avete sempre trovato a guardarvi negli occhi. La Calabria ha bisogno ancor di più. Il Mezzogiorno ha bisogno di rilancio, ci sono all’incirca 80 miliardi del Pnrr. Non cantiamo vittoria perché abbiamo visto già in passato tante soldi spesi male e addirittura delle volte andati nelle tasche sbagliate dei comitati di affari economici e finanziari. Spesso purtroppo direttamente collusi con la malavita, quando non direttamente nelle tasche della ndrangheta”.

“Quando – ha aggiunto – si parla di parassiti, parliamo dei mafiosi. Non chi percepisce il reddito di cittadinanza. Mi fa imbestialire che da Giorgia Meloni e Renzi danno dalla mattina alla sera parlano di poltronari e parassiti per la povera gente in difficoltà e che ricorre al sostegno dello Stato”.