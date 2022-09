Domani su RaiUno la messa in diretta dal Duomo di Reggio Calabria

Domenica 18 settembre alle 10.55 sarà trasmessa su Rai Uno la santa messa in diretta dalla Basilica Cattedrale di Reggio Calabria in occasione della XVII Giornata nazionale per la custodia del Creato. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Fortunato Morrone.

Il responsabile del programma è Gianni Epifani, la regia della trasmissione sarà curata da Simone Chiappetta, mentre il commento sarà di Orazio Coclite. Le riprese saranno realizzate dalla Squadra RAI Napoli esterna 3.

Il collegamento è previsto dalle 10.55 con una breve presentazione della città che anticiperà la trasmissione della celebrazione. La messa su Rai Uno è il programma più seguito della domenica mattina ormai da più di 60 anni. Potrà essere seguita da tutto il mondo attraverso il canale Rai Italia e l’App RaiPlay.