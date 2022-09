Lieto fine per la persona dispersa in località Villaggio Zomaro nel comune di CittaNova. A recuperarlo un elicottero dei Vigili del Fuoco, un AW 139 “Drago 146” in servizio presso il Reparto Volo di Catania. L’uomo (59 anni) è stato recuperato e portato a bordo dell’aeromobile con l’ausilio del verricello e successivamente consegnato alle cure dei sanitari. La persona soccorsa non presentava apparenti danni fisici