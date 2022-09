Dimissioni primario Locri, l’Ordine dei Medici: “Non è nostro compito accertare i motivi di rinuncia all’incarico. Occhiuto avvii seria riforma della Sanità”

risoluzione dei problemi che affliggono da tempo la sanità calabrese.

Proposte e riflessioni che, partendo da una miope programmazione del Ministero della Salute che circa 10 anni addietro non ha tenuto conto dei campanelli d’allarme che già prevedevano una gobba previdenziale che avrebbe reso impossibile il turnover, invitano gli organi regionali, prima di prendere decisioni insolite e “speciali”, di verificare direttamente ed in maniera rigorosa e seria, la disponibilità del personale dipendente dei vari ospedali di effettuare prestazioni aggiuntive secondo le norme ed i vari contratti vigenti, sia nella propria azienda che nelle altre. Una volta effettuata tale verifica, occorrerebbe privilegiare le forme contrattuali e quindi i concorsi ma con delle modalità speciali. Così come il presidente Occhiuto sta mettendo in atto una procedura “speciale” per il reclutamento di medici cubani o il coinvolgimento di cooperative, sarebbe opportuno che il Ministero o la Regione autorizzasse delle forme contrattuali, anch’esse particolari, per tutte le specialità e che consentisse di variare, quindi, nella componente che si può modificare, gli stessi contratti prevedendo anche forme di contratti libero professionali. Inoltre, la tendenza nazionale a fare entrare le cooperative negli ospedali, di fronte alla quale questo Ordine si pone in maniera estremamente critica, risolve il problema della carenza di personale ma snatura gli ospedali, togliendo l’anima agli stessi. Bisogna privilegiare le assunzioni in qualunque forma, garantendo il principio delle opportunità di carriera e vantaggio economico.

L’Ordine chiede, quindi, dopo una seria ricognizione dei bisogni, di mettere le amministrazioni delle varie aziende nelle condizioni di poter gestire in maniera più libera la questione della carenza di personale.

Basterebbe soltanto prendere in seria considerazione, anziché perdersi in inutili polemiche, tutti gli elementi di criticità posti da tempo all’attenzione della politica da tutti gli Ordini dei medici della Calabria per avviare una seria riforma della Sanità e per abbracciare modelli organizzativi improntati all’efficienza ed in grado di dare risposte certe e vantaggiose nei confronti di tutta l’utenza calabrese.