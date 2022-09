Confcommercio Reggio Calabria: conclusa ieri la due giorni di formazione degli Amministratori di beni immobili.

espresso dal Presidente Tramontana e dai Presidenti degli Ordini Professionali Rosario Infantino, Stefano Poeta, Flaviana Tuzzo e Giovanni Merolillo che, nel formulare gli auguri per l’inizio di questa nuova esperienza dei professionisti in seno a Confcommercio, hanno assicurato “la massima collaborazione per costruire assieme un sistema di valore in cui competenza, qualità, professionalità siano al primo posto”. Per i rappresentanti del mondo delle Professioni “in una realtà complessa come quella attuale, nel modo del condominio come nel mondo del terziario in generale, nessuno può fare tutto da solo. Diventa fondamentale avere i giusti riferimenti e operare in rete per tutelare in primo luogo il cliente e scoraggiare chi si avvicina in maniera piratesca ed abusiva al mondo dei servizi così come al mondo delle professioni e del commercio”.

Prima dell’inizio delle giornate formative è stato il Presidente Abiconf-Confcommercio Reggio Calabria Lucio Furfaro a presentare ufficialmente la neo costituita Associazione e la squadra spiegando che “Abiconf è un progetto di associazione tra amministratori totalmente nuovo che a differenza di qualsiasi altra esperienza associativa per amministratori ha una marcia in più: nasce infatti “dentro” Confcommercio, la più grande Associazione di rappresentanza del Terziario a livello nazionale e provinciale. Siamo felici – ha proseguito Furfaro – che Confcommercio abbia creduto nella nostra idea e nel nostro progetto e ringrazio per la fiducia accordata il Presidente Labate ed il Direttore Fabio Giubilo che ci hanno dal primo momento assistito ed incoraggiati nella realizzazione della nuova associazione, unitamente ai vertici nazionali di Abiconf e, in particolare, al vice Presidente Fabiana Flecchia che ci ha trasmesso grinta ed entusiasmo e che, con la presenza al battesimo di Abiconf provinciale, ha testimoniato quanto Abiconf nazionale tenga all’esperienza di Reggio Calabria”.

Dopo la presentazione e le due giornate di formazione in cui i professionisti hanno approfondito conoscenze su contenzioso, mediazione condominiale, risparmio energetico e risanamento conservativo degli edifici condominiali si può dire ufficialmente iniziata l’esperienza Abiconf a Reggio Calabria con un messaggio forte che proviene dal mondo Confcommercio e delle Professioni: mettere il cliente al centro e, per questo, puntare su legalità, professionalità, rispetto delle regole contrastando ogni forma di abuso.