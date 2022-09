A Reggio Calabria apre il Comitato del Partito Democratico: lunedì 5 settembre l’inaugurazione

Il Partito Democratico di Reggio Calabria apre un nuovo spazio per la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche. Il nuovo Comitato si trova in pieno centro a Reggio Calabria, in via Roma 14, all’angolo con via Veneto. Uno spazio ampio e moderno che nelle prossime settimane sarà teatro di incontri ed approfondimenti animati da dirigenti e militanti del Partito e dagli stessi candidati alle elezioni politiche, nonché un punto di ritrovo per la consegna del materiale elettorale e la consultazione del programma del Partito Democratico.

L’inaugurazione del nuovo spazio si terrà lunedì 5 settembre alle ore 18.30. All’evento prenderanno parte i segretari provinciale e cittadino del Partito Democratico, Antonio Morabito e Valeria Bonforte, Dirigenti provinciali e regionali del Partito, sindaci ed amministratori eletti nel Comune capoluogo, alla Città Metropolitana e negli altri comuni del territorio, il Segretario regionale del Partito, candidato al collegio plurinominale del Senato, Nicola Irto, insieme agli altri candidati del Partito Democratico Francesco Pitaro (Collegio uninominale al Senato), Domenico Battaglia (Collegio uninominale Camera) e Nico Stumpo (Collegio plurinominale alla Camera).