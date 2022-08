Ztl Reggio Calabria al via, Cna: “Basta polemiche, urge incontro”

Di seguito il comunicato:

Basta con le polemiche sulla ZTL, non servono alla città, non aiutano le imprese e non risolvono i disagi dei cittadini. La CNA di Reggio Calabria ritiene urgente un incontro tra l’Amministrazione Comunale e le organizzazioni di categoria per tentare di migliorare il provvedimento che istituisce le zone a traffico limitato, nell’interesse delle imprese che non possono essere trascinate all’interno di contrapposizioni sterili che non risolvono la questione.

Il vero problema che l’ordinanza crea è quello della viabilità (anche in prossimità delle feste mariane) che a differenza di altre città vede un centro storico con un elevato numero di residenti.

È difficile immaginare che per entrare nelle proprie abitazioni i cittadini debbano richiedere all’ufficio viabilità del Comune un permesso in carta bollata. Come si può pensare che un veicolo ancorché autorizzato, possa transitare nell’area limitata accanto a centinaia di persone.

Ciò mentre, senza nessun provvedimento di chiusura al traffico che interessi il lungomare Falcomatà, si continui a negare a migliaia di cittadini la fruibilità dello stesso senza i fumi di scarico delle autovetture. L’Amministrazione compia quindi un gesto di saggezza per modificare nell’immediato l’ordinanza e successivamente programmare, con chi è portatore degli interessi di tutte le imprese, soluzioni di vantaggio per tutte le attività all’interno e fuori del centro storico.