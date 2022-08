ZTL Centro Storico, Confesercenti Reggio: “Correggere decisione errata è sinonimo di intelligenza”

Prendere atto di una decisione errata e agire per modificarla è sinonimo di intelligenza, mai di debolezza.

La delibera delle Ztl era sbagliata. L’amministrazione ne ha preso atto ed è ritornata sui suoi passi grazie anche alle interlocuzioni costruttive e lontano dai “riflettori” di questi ultimi giorni.

Così come riteniamo doveroso criticare ciò che riteniamo dannoso per la città, crediamo sia altrettanto importante sottolineare le giuste decisioni. A maggior ragione quando, per prenderle, si ha il coraggio di ammettere e correggere i propri errori.

Sicuramente la revoca della delibera avrà ricadute positive per i cittadini così come per le attività commerciali ed è per questo che, come Confesercenti Reggio Calabria, siamo soddisfatti dell’epilogo della vicenda.

Claudio Aloisio

Presidente Confesecenti Reggio Calabria