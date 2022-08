Roccella Summer Festival, questa sera il nuovo poeta del cantautorato Coez

Tutto pronto al Teatro al Castello di Roccella Jonica per l’appuntamento di questa sera, quando sul palco salirà il nuovo poeta del cantautorato italiano, Coez.

Dopo i grandi successi degli appuntamenti della sua prima parte – ricordiamo l’apertura con Mahmood e poi a seguire Madame, Fabri Fibra, Achille Lauro, Marracash, Madman e Mannarino – il Roccella Summer Festival, il progetto giunto quest’anno alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), è pronto a partire con la sua seconda tranche di concerti, aperta appunto da Coez.

Toni struggle, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione, il punto di forza di Coez è la poetica, tanto rapida da entrare immediatamente nelle orecchie, nel cuore e nell’immaginario nel linguaggio diretto e crudo con cui riesce a raccontare in modo semplice ma molto efficace una quotidianità in cui è facile immedesimarsi.

Coez, al secolo Silvio Albanese, è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. Il prossimo appuntamento al Roccella Summer Festival sarà domani sera, quando sul palco salirà Tananai.

Per il concerto di Roccella Jonica, l’apertura delle porte Delux è alle 19.30, l’apertura delle porte al pubblico è per le 20.00. L’inizio del concerto è previsto per le 22.00.

I biglietti ancora disponibili per il concerto di Coez al Roccella Summer Festival possono essere acquistati attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.