Reggio Calabria – V edizione del Fondo di Solidarietà “Alessandro Caracciolo”

Anche la Reggina ha risposto presente: per ricordare e seminare.

A cinque anni di distanza dalla morte prematura del maresciallo dei Carabinieri Alessandro Caracciolo, scomparso a 33 anni dopo una breve malattia, la famiglia e gli amici continuano a impegnarsi per costruire un futuro migliore, missione che guidava giornalmente il militare dell’Arma. Lo fanno insieme a diversi protagonisti presenti e coinvolti sul territorio reggino: dagli sportivi ai comici.

Venerdì 26 agosto alle 19:30 presso la Parrocchia di San Luca Evangelista di Reggio Calabria si terrà la V Edizione del Fondo di Solidarietà “Alessandro Caracciolo”, evento organizzato dall’associazione che porta il nome del carabiniere scomparso, con l’intento di mettere in circolo la straordinaria testimonianza di fede di Alessandro attraverso gesti concreti di solidarietà.

Dopo la Santa Messa, prevista una serata di intrattenimento e divertimento che vedrà la partecipazione di Pasquale Caprì, Santino Palumbo e dello Studio Danza di Andrea e Danila Crisafi. Una testimonianza speciale e un contributo concreto arriverà anche dalla Reggina, con il nuovo ciclo impegnata accanto ai suoi tifosi, a sostenere le buone cause per la crescita del territorio. Una maglia firmata da tutti calciatori e staff tecnico verrà sorteggiata tra tutti i partecipanti alla serata.

Il ricavato sarà devoluto in favore dei ragazzi del progetto “Freed for Football”, sviluppato dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria unitamente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito del protocollo denominato Liberi di scegliere e con il patrocinio dell’Unicef.