Reggio Calabria – Si spengono le luci su Catonateatro, la pioggia ferma la Carmen ma non la Polis Cultura

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Emozioni, applausi, tanti sorrisi e, soprattutto, una grande voglia di tornare a vivere il teatro all’aperto, incontrare gli artisti, stringergli la mano rimanendo sempre attenti e cauti a causa del Covid19 ma, è necessario riappropriarsi della normalità quotidiana.

Cala il sipario sul festival di Catonateatro, organizzato dalla Polis Cultura, con l’opera la “Carmen” di Georges Bizet nella sua versione originale del 1875, eseguita da due tra i complessi di maggiore rilievo: il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretti dal Maestro Filippo Arlia.

Un allestimento imponente che ha coinvolto più di 100 artisti tra orchestrali, cantanti, danzatori e coro che, supportati da una scenografia solenne, perfettamente integrata alla maestosità e alla bellezza, alla fine del secondo atto, purtroppo, sono stati interrotti bruscamente dalla pioggia.

Per un’ora e mezza, gli spettatori sono affascinati dalla bellezza di Carmen (il soprano Karina Demurova) nei panni della zingara sospettata di contrabbando di sigari che, con la sua sensualità maliziosa, seduce il tenente Don Josè (il tenore Eduardo Sandoval). Nel suo gioco dell’amore però, suscita gelosia tra Don Josè e il torero Escamillo (il baritono Alessio Verna) andando incontro a un destino nefasto che una cartomante, tempo prima, aveva predetto.



“E’ stata una serata dalle grandi emozioni e dalla grande trepidazione per via del maltempo: sino a tardo pomeriggio c’era un sole cocente ma verso sera, è peggiorato. Comunque, ci ha permesso di iniziare lo spettacolo nonostante una prima pioggia – afferma il direttore artistico del festival Lillo Chilà -. Sono stato colpito dalla tenacia della gente che ha aperto l’ombrello e non è andata via, aveva voglia di assistere all’opera, a loro va tutto il mio ringraziamento. Ci siamo spesi tanto per arrivare a questo gran finale, l’allestimento ci ha impegnato due giorni di lavoro con prove tecniche che sono durate sino a notte fonda. Tutto alla fine, è andato per il meglio e la Carmen è arrivata ad essere rappresentata come allestita all’origine e, per un’ora e mezza, ha ammaliato il pubblico che tributava continui applausi agli artisti. Poi, è arrivato il temporale e non si è più potuto andare avanti: la pioggia ha fermato lo spettacolo alla fine del secondo atto. Tanta amarezza ma anche, tanta soddisfazione per gli innumerevoli attestati di stima giunti dopo l’interruzione e i complimenti per una stagione artistica di una qualità come poche, dal primo all’ultimo spettacolo”.



Un peccato non aver potuto completare i quattro atti di uno dei componimenti lirici più eseguiti e popolari al mondo, anche per gli artisti bravissimi non solo a riproporre dai dialoghi alle arie ma anche, ad incarnare con i loro personaggi, le sfumature dell’amore, i conflitti dell’essere umano sempre alla ricerca ossessiva della propria libera dimensione interiore.

Già dai primi minuti, spicca lo stile drammatico e giocoso dell’opera, l’euforia ritmica, le possenti irruzioni della tragicità con cui si intrecciano i destini dei personaggi ma, il maltempo ha deciso di mettere fine a quel bellissimo sogno, a quel maestoso progetto sul quale la Polis Cultura ha lavorato tanto.

Forse, sarà riprogrammato nella stagione invernale “perchè tanti sono stati i complimenti e la gratitudine del pubblico per uno spettacolo così bello, accompagnato da un’ovazione e dal rammarico di non aver visto l’opera per intero” – postillano gli organizzatori ai quali va l’applauso più grande per la dedizione e il coraggio dimostrato anche in questa XXXVII edizione del festival Catonateatro.