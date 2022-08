Reggio Calabria – Prima estiva di Aspromobile, progetto culturale teatrale

“Grande successo per la prima estiva del progetto Aspromobile realizzato dal Comune di #Roghudi con l’ideazione e la progettazione dell’Architetto #Giovanna #Vadalà.

Con Giovanna Vadalà, Giovanna Anghelone, Maria Grazia Bono, Antonietta Ielo, Helena Pedone, Tiziana Praticò e Giuseppe Tuffo, attori in scena e con #Salvatore #Arena e #Massimo #Barilla coordinatori artistici.

Aspromobile è un progetto di educazione ambientale che, a partire dal Geosito di Roghùdi, racconta e promuove il paesaggio aspromontano. In particolare, il sito da cui ha inizio la narrazione è caratterizzato dalla #Rocca del #Drako e dalle #Caldaie del #Drako, pietre che diverranno i protagonisti dell’intero spettacolo.

Il testo è caratterizzato da tre scene che narrano i tempi geologici della Calabria, una storia locale che inevitabilmente assume caratteri globali. Infatti, i suoi contenuti scientifici fanno di questa rappresentazione un veicolo di informazione e conoscenza che spera di coadiuvare non solo in canonici ambiti formativi ma anche l’ambizioso progetto #Aspromonte #Geopark, che è entrato a far parte della rete globale dei Geoparchi #Unesco.

Un’attività intrapresa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte coordinata dal compianto Direttore Sergio Tralongo che fin da subito ha creduto e promosso la mission.

A caratterizzare l’intero progetto è la forma di un teatro itinerante attraverso uno spettacolo di burattini a guanto e marottes curato in collaborazione con la compagnia teatrale Mana Chuma Teatro e l’associazione culturale Le Rane.

Si tratta di un teatro che viaggia all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte: lungo sentieri ed habitat forestali, nelle piazze,

nei centri storici, nelle #scuole #primarie e #secondarie di primo grado, nei focolari domestici con l’obiettivo di suscitare curiosità ed interesse in un’ottica inclusiva, sostenendo i docenti e i genitori che intendono far conoscere il proprio territorio.

Il progetto artistico del teatrino mobile, curato da #Aldo #Zucco, #Giorguo #Rudilosso e Rosario #Giovanni #Brandolino ha promosso un linguaggio estetico contemporaneo, senza trascurare la matrice storica del luogo e del teatro.

L’interazione all’interno di questi ambiti creativi ha, inoltre, configurato un modello di cooperazione inclusiva con un reale dialogo tra la cultura popolare, artistica e scientifica consolidando #identità #territoriali perdute.

Dedicta alla memoria di #Sergio #Tralongo indimenticato Direttore del Parco Nazionale dell’Asprmonte.”