Reggio Calabria – Le Città dell’Olio della Calabria ripartono all’insegna di nuove progettualità

Le Città dell’Olio calabresi sempre più protagoniste all’interno dell’Associazione nazionale presieduta da Michele Sonnessa che riunisce oltre 420 città italiane a vocazione olivicola. Una ripartenza dopo questi anni contrassegnati dalla paura e dalle restrizioni che avviene nel segno di una rinnovata partecipazione e fiducia nel futuro da parte delle amministrazioni calabresi che hanno mostrato interesse nell’entrare a far parte della rete e dei 14 Comuni già presenti come soci: Altomonte (CS) Città Metropolitana di Reggio Calabria (RC), Corigliano Rossano (CS), Cotronei (KR), Maida (CZ), Palermiti (CZ), San Basile (CS), San Demetrio Corone (CS), San Marco Argentano (CS), Santa Sofia d’Epiro (CS), Saracena (CS), Tarsia (CS), Terranova da Sibari (CS), Vallefiorita (CZ).

Tanti i temi che saranno discussi dall’assemblea dei soci calabresi che si riunirà nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, lunedì 29 agosto alle 11.30 presso la Sala “Gilda Trisoloni” di Palazzo Alvaro con la presenza del Presidente Michele Sonnessa, del Direttore Antonio Balenzano e del Coordinatore Regionale Flavio Stasi, ospiti del Vice Sindaco della Città Metropolitana Reggio Calabria Carmelo Versace. Si partirà dalle numerose iniziative ed attività̀ – quali la Camminata tra gli Olivi, La Merenda nell’Oliveta, il Concorso nazionale Turismo dell’Olio e il programma educativo per le scuole Olio in Cattedra – che le Città dell’Olio stanno promuovendo con l’intento di creare le condizioni di uno sviluppo sostenibile dell’olivicoltura dal punto di vista produttivo e dal punto di vista culturale, coinvolgendo le comunità̀ di cittadini ed operatori economici delle città socie.

“Sarò presente con il direttore Balenzano per incontrare i soci e per confrontarci sul rilancio dell’associazione dopo anni difficili e sul rafforzamento del coordinamento regionale, per fare in modo che la Calabria continui ad aver un ruolo da protagonista all’interno della nostra associazione. Ringrazio il coordinatore regionale, Flavio Stasi, i soci e il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, che ci ospita e che sicuramente garantirà la partecipazione e la rappresantatività di una parte importante del territorio calabrese” ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio.

“Dopo anni difficili a causa della pandemia, siamo pronti a ripartire dalle nostre eccellenze. Vogliamo rilanciare un percorso che punta all’allargamento della base associativa anche in territori dalla profonda cultura olivicola ma che non erano ancora entrati a far parte della nostra comunità associativa – ha dichiarato il coordinatore regionale delle Città dell’Olio Flavio Stasi sindaco di Corigliano Rossano (CS) – Daremo vita a nuove sinergie e collaborazioni tra i territori per dare loro attraverso progettualità di respiro internazionale, un nuovo protagonismo e una maggiore visibilità: L’olio della Calabria merita di essere apprezzato in tutto il mondo”.