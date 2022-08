Reggio Calabria – La travolgente ironia di Guarneri mette all’angolo il malcostume italiano

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un capolavoro satirico del 1836 che dalla Russia zarista supera i confini, arriva in riva allo Stretto e come uno “tsunami” travolge il pubblico di Catonateatro.

È “L’ispettore generale” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’, una commedia di equivoci magistralmente riproposta ieri sera all’arena “Neri” , dall’attore catanese Enrico Guarneri che, insieme ad un affiatato cast, mette a nudo una società corrotta che fagocita chiunque voglia occuparsi della cosa pubblica corrompendone l’animo.



Enrico indossando i panni del sindaco, ripropone con il suo sarcasmo e verve comica accentuata dalla forte intonazione siciliana, il grottesco di una realtà deridendo quegli uomini disonesti e vassalli ossequiosi che, invece di fare rispettare la legge, trovano sempre escamotage per arginarla.

Spingendo sul pedale della comicità, il vulcanico interprete catanese sforza il meccanismo, quel “terremoto giudiziario” che si abbatte sulle vite di uomini disonesti e viziosi.

La chiave della trasposizione di un testo ancora oggi attuale, coinvolge gli spettatori nell’intenso e ironico racconto marcato dalla incoercibile mimica e dallo slang del protagonista abile a trattare con arguzia temi universali superando distanze temporali e geografiche.



La bravura di Enrico, anche questa volta, è nel mostrare con leggerezza, la tragicità di un sistema corrotto che si alimenta di bustarelle e frodi.

La venuta dell’ispettore generale infatti, svelerà il “modus operandi” della classe dirigente locale (sindaco, sovrintendente scolastico, direttore della posta, presidente del tribunale che nelle stanze del palazzo ci alleva le galline, perché “tanto i poveracci i soldi per gli avvocati non ce li possono avere per stare in giudizio”), che tra clientelismo e raccomandazioni, si arricchisce a scapito della salute e del benessere della comunità.

Quello scritto da Gogol e, ora, trasportata nella nostra quotidianità da Guarneri e dalla sua compagnia, rivela il costume italico viziato dalla smania di potere che trova un momentaneo freno nella paura.



La paura di essere scoperto, di passare il resto della vita in carcere (come accadde al padre del sindaco), mostra la fragilità dell’uomo e della sua intima corte di postulanti ammaliati dal denaro, dall’ambizione, dalla cupidigia, dall’invidia, tutti fattori che, indipendentemente dal sesso, dal ceto e dal censo, hanno condizionato e mutato una società.

“Cosa ridete, non capite che ridete di voi stessi? – tuona il sindaco di fronte alle continue risate del pubblico alle sue disavventure” .

Ma è quel sorriso che smorza un po’ la triste realtà denunciata al tempo da Gogol e presente purtroppo, anche ai giorni nostri, perché la marcia corruttiva è incorporata nella macchina psicologica dell’uomo. Però, se la voce della coscienza è sottile e facile da soffocare, è pur vero che se questa è pura e riesce a rimproverare l’uomo, a scuotere il suo animo, allora, c’è ancora una speranza di salvezza.